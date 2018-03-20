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Sağlık Bakanlığı 2018 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplamaya başladı
2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İÇİN TALEP TOPLAMA
Sağlık Bakanlığı 2018 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplamaya başladı
20 Mart 2018 -
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Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

   Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

   Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

  Talepler 23.03.2018 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

İrtibat Telefonları: 0 312 585 1765 - 0 312 585 1815

Anahtar Kelimeler:

ilk defa ve yeniden atama saglik bakanligi

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People
1
1) Zehra (Ecz)
21.03.2018 14:48:22
Talep olmayan yerlere atamayacaklar mı ya da olan yerlere daha çok kontenjan mı verecekler?
People
30
2) dr.a.melik yıldız (uzman)
21.03.2018 12:07:20
bakanlığın isteğe bağlı iller arası atanma kurası içinde ön talep toplaması daha etik olur diye düşünüyorum...
People
4
3) ismail yetenek (dr)
21.03.2018 11:36:11
Ey acil dr ları:Bunlar,daha,iyi günleriniz.Canını seven,benim gibi pılını pırtını toplar acilden kaçar..
People
20
4) ali k. (uz.dr.)
21.03.2018 11:02:46
kurum içi atamalarda niye talep toplanmıyor? yoksa kurum içi atamalarda torpil mi dönüyor?
People
11
5) ahmet karslıoğlu (uzm dr)
21.03.2018 09:37:40
diş hekim ve eczacılara niye acaba ön talep toplama yapılmıyor özellikle uzman diş hekim fazla değil
People
23
6) dr.sedat (pratisyen)
20.03.2018 22:21:13
ACİLLER KAN AĞLIYOR.acilde döner çok düşük.idarenin baskısı çok fazla. saldırı ve şiddet devamlı tırmanıyor.sağlık bakanlığı acillerle ilgilenmeli.herkes acillerden kaçıyor.gece gündüz,tatil bayram nöbet tutuyoruz.
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