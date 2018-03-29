Sağlık Bakanlığı, 2018 yılı unvan değişikliği kurasını yayımladı

2018 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 29 Mart 2018 Perşembe - 4 Nisan 2018 Çarşamba (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

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2018 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1 inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler için ekte ilan edilen münhal kadrolara yerleştirmek üzere 19 Nisan 2018 tarihinde Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1) Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati, kura sonucu yerleşenlerin listesi (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru formunu imzalayıp disiplin amirine onaylatarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekalet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

7) Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

B) KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.

2) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.

3) Kuraya başvurmak isteyen adayların;

a. Kura son başvuru tarihi olan 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 18:00'e kadar alanlarından mezun olmuş olmaları gerekir.

b. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş olanların en geç 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma veya uzmanlık belgelerinin tescil edilmiş olması gerekir.

4) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanlar ile aylıksız izinde olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin atamaları ilgili kurumlarından muvafakatları alındıktan sonra yapılacaktır.

6) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların başvuru formuna ek olarak halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslını (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) ilan edilen takvim çerçevesinde

T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

7) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2018 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

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