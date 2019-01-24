SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı: 2018 yılında sadece iki cüzzam vakası tespit edildi
Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de kayıtlı cüzzamlı hasta sayısının 570 olduğu ve 2018 yılında sadece iki yeni vaka tespit edildiği bildirildi
Sağlık Bakanlığı: 2018 yılında sadece iki cüzzam vakası tespit edildi
24 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, halk arasında "cüzzam" olarak bilinen "mycobacterium leprae" isimli bakterinin yol açtığı kronik hastalık olan cüzzam, yol açtığı fonksiyon kayıpları, sosyal damgalanma ve dışlanma gibi olumsuz etkileri nedeniyle özel bir sağlık problemi olarak gösteriliyor.

Dünyada 1980'li yılların başlarından itibaren yapılan etkili kampanyalar ve çoklu ilaç tedavilerinin uygulamaya girmesiyle 16 milyondan fazla hastanın tedavi edildiği ve aktif hasta sayısının da önemli ölçüde azaldığı vurgulanıyor.

İlaç tedavisinin yaygınlaşmasıyla hastalığın görülme sıklığında anlamlı azalma olurken, erken tanı konulduğunda cüzzamın tamamen tedavi edilebildiği ifade ediliyor.

Türkiye'de cüzzam tanısı konan hastaların tedavisi için kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanıyor. Hastalarının tedavi ve takipleri, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılıyor. Cüzzam, Türkiye'de bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında bulunuyor ve "Lepra Eradikasyon Programı" uygulanıyor.

Türkiye'de 570 kayıtlı cüzzamlı hasta bulunduğu geçen yıl sadece iki vaka görüldüğü kaydediliyor. 

 "Dünyada cüzzam sekeliyle yaşayan 2-3 milyon kişi bulunuyor"

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yaptığı açıklamada, halk arasında "cüzzam" olarak bilinen hastalığın deri ve sinirleri tutan, yavaş seyirli, sakatlık bırakan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. 

Cüzzamın, hastalık etkenini bulan araştırıcının adı olduğu için "Hansen Hastalığı" olarak da bilindiğini ve bulaşıcı olduğunu ifade eden Şenol, cüzzamın erken teşhis ve antibiyotik tedavisiyle iyileştirilebildiğini anlattı.

Şenol, hastalık tedavi edilmediğinde ise el ve ayaklarda felç, körlük ve burun çökmelerine yol açabildiğini söyledi.

Cüzzamın, günümüzde nadir görülen bir hastalık olsa da hala dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğine işaret eden Şenol, "Eski çağların damgalanmış ve korkutucu hastalığı olan cüzzam, günümüzde dünyadan kalkmış gibi algılanmakla birlikte halen her yıl yüzbinlerce yeni olgu bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2016 yılında 200 bin yeni olgu bildirimi yapıldı. Bu vakalar, özellikle Hindistan, Brezilya, Endonezya ve bazı Afrika ülkelerindedir." diye konuştu. 

Yeni olguların yüzde 70'inin Hindistan'da bulunduğu bilgisini veren Şenol, "Hastalık, genellikle kalabalık yaşayan, hijyenden yoksun, yetersiz beslenen yoksul kesimlerde görülüyor. Dünyada cüzzam sekeliyle (işlev ya da doku bozukluğu) yaşayan 2-3 milyon kişi bulunuyor." bilgisini verdi.

Şenol, ayrıca cüzzamın çok bulaşıcı bir hastalık olduğu algısının yanlış olduğunu, aksine çok bulaşıcı bir hastalık olmadığını ve bu mikropla karşılaşanların yüzde 95'ine bulaşmadığını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:

cuzzam saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı atama kurası yer değişikliğiDokuz Eylül Üniversitesi Kadriye Ertekin güneş kremi Kübalı doktor Okan Üniversitesi Hastanesi Alper Demirarslan kanser araştırmalarıdiş hekimi Hatice Timürkaan Cennet TaşdemirAnkara Tabip Odası Sinan Adıyaman Gül Bakırsağlıkta şiddet Ali Muhittin Taşdoğan MHP grip salgın Mehmet Ceyhantv programıestetik operasyon burun estetiği cerrahi işlem cüzzam Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesi Emrah Egeç eczacı karbon ayak protez bacake-recete aile hekimliği hastaSağlık Bakanlığı atama kurasıSağlık Bakanlığı fiyat listesi güncelleme kamu sağlığı bitkisel hayat Arizona Hacienda Healthcare
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.