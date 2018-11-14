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Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesi kabul edildi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesi sunumunu yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sunumda Sağlık Bakan Yardımcıları ve üst düzey bürokratlar da hazır bulundu.
Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesi kabul edildi
14 Kasım 2018 -
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2019 yılı bütçesi hakkında bilgi veren Koca, "Merkezi Yönetim Bütçemiz 2018 yılı için 37 milyar 914 milyon TL iken, 2019 yılı için yüzde 28,7 artışla 48 milyar 783 milyon TL olarak planlanmaktadır" dedi.

“Nüfus büyüklüğüne oranla aşılamada dünya lideriyiz’’

Aşının sadece yapılan bireyin değil toplumun bütününün ve gelecek nesillerin de sağlığını korumak için en önemli araç olduğuna işaret eden Koca, "Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünya lideriyiz." vurgusunu yaptı.

Kanserde 15 Bin Erken Teşhis

Obeziteyle mücadele, tuz kullanımı, okullarda sağlıklı beslenme projesi ve tütünle mücadele gibi önemli konulara da değinen Bakan Koca, 2018'de 7 milyon kişiye uluslararası kabul görmüş tarama programlarının uygulandığını aktararak, 15 bin kadar kanser vakasının erken teşhis edildiğini söyledi.

Koca, bulaşıcı hastalıkları da takip ettiklerini dile getirerek, “Erken Uyarı Cevap Sistemimiz sayesinde yıl içerisinde 2 bin 185 olaya müdahale ettik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile el ele vererek Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi'ni yeniden yapılandırdık." dedi.

100 Kutu İlacın 80’i Yerli Üretim

Bütçe sunumunda ilaçta yerelleşme konusuna da değinen Koca, “Bugün ülkemizde tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini ülkemizde üretiyor hale geldik. Sanayimizin kapasite kullanım oranı yüzde 65'lerden yüzde 75'lere çıktı. İstihdamda da 35 binler seviyesini yakaladık" dedi.

Gün boyu müzakereleri süren 2019 Sağlık Bakanlığı bütçesi, komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

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