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Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşların bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
17 Aralık 2018 -
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TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2019 yılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinin kabul edildiğini Twitter hesabından duyurdu. 

Koca'nın twitter paylaşımı şu şekilde: 

"Bakanlığımız ile Bakanlığa bağlı kuruluşlarımızın 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Meclisimizin değerli milletvekillerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütçemizin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

TBMM Genel Kurulunda Bakanların ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kesinhesabı da Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

13 saatlik görüşme

Bütçenin 6. tur görüşmeleri yaklaşık 13 saat sürdü. Kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 14, CHP'den 13, MHP ve HDP'den 9'ar, İYİ Parti'den 7, lehte ve aleyhte ise 2 milletvekili olmak üzere toplam 54 milletvekili söz aldı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, bütçelerin kabulünün ardından birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. 

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