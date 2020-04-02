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Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplamaya başladı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplamaya başladı
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplamaya başladı
02 Nisan 2020 17:59 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece planlama çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Sadece UZMAN TABİP ve  TABİP  unvanındaki kişiler talep bildirecektir. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)

Talepler 09.04.2020 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Tercih işlemlerinizi Sağlık Bakanlığı sitesinden devam etmek için TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi ilk defa ve yeniden atama

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