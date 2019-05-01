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Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli alacak
01 Mayıs 2019 -
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört)

sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

SBSGM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı için tıklayınız.
Ek-1 Dilekçe için tıklayınız.
Ek-2 Öz Geçmiş için tıklayınız.
Ek-3 Adli Sicil Kaydı Beyan Formu için tıklayınız..
Ek-4 Eksik Evrakı Olan Adaylar İçin Dilekçe için tıklayınız..
Ek-5 Başvuru İçin Gerekli Belgelerde Aranan Özellikler için tıklayınız.

 

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