Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört)
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
SBSGM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı için tıklayınız.
Ek-1 Dilekçe için tıklayınız.
Ek-2 Öz Geçmiş için tıklayınız.
Ek-3 Adli Sicil Kaydı Beyan Formu için tıklayınız..
Ek-4 Eksik Evrakı Olan Adaylar İçin Dilekçe için tıklayınız..
Ek-5 Başvuru İçin Gerekli Belgelerde Aranan Özellikler için tıklayınız.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/05-04/05
|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
|TIBBİ...
|İSTA
|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|KIBR
|01/05-05/05
|14. Ege Dermatoloji Günleri
|DERMATOLOJİ
|MUĞL
|10/05-11/05
|TAKD Uzlaşı Sempozyumu
|TIBBİ...
|MUĞL
|10/05-11/05
|Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019
|ÜROLOJİ
|ANKA
|03/10-06/10
|7. Ulusal Fıtık Kongresi
|GENEL...
|İZMİ