Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört)

sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

SBSGM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı için tıklayınız.

Ek-1 Dilekçe için tıklayınız.

Ek-2 Öz Geçmiş için tıklayınız.

Ek-3 Adli Sicil Kaydı Beyan Formu için tıklayınız..

Ek-4 Eksik Evrakı Olan Adaylar İçin Dilekçe için tıklayınız..

Ek-5 Başvuru İçin Gerekli Belgelerde Aranan Özellikler için tıklayınız.