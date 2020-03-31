Sağlık Bakanlığı 3 ay kimse ayrılmayacak demişti, ayrıntılar belli oldu! Asistanlar, aile hekimleri, emekli olacaklar....

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında çalışan personelin pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini hatırlatan yazıda ayrıntılar belli oldu.

30 Mart tarihinden önce bulundurğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tariften sonra tekemmül eden personelin ayrılışına 3 ay süre ile müsade edilmeyeceği belirtilen yazıda şunlar kaydedildi: