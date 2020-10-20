Sağlık Bakanlığı 3 ilin sağlık müdürünü değiştirdi

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20 Ekim 2020 22:13
Balıkesir İl sağlık müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Bursa'ya görevlendirilrken, Balıkesir Sağlık Müdürlüğüne ise Bilecik Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin getirildi. Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ise henüz atama yapılmadı
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