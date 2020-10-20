Sağlık Bakanlığı 3 ilin sağlık müdürünü değiştirdi

Balıkesir İl sağlık müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Bursa'ya görevlendirilrken, Balıkesir Sağlık Müdürlüğüne ise Bilecik Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin getirildi. Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ise henüz atama yapılmadı