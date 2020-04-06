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Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı bugün 21.400 test yapıldığını, 3.148 yeni vaka oluştuğunu, 75 hastanın hayatını kaybettiğini, 284 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:56 -
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Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bugün 21.400 test yapıldığını, 3.148 yeni vaka oluştuğunu, 75 hastanın hayatını kaybettiğini, 284 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi

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