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Sağlık Bakanlığı 9 ilde 'suda doğum' ünitelerini açıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek amacıyla planlanan suda doğum, yani Hidroterapi Eşliğinde Travay (HET) yöntemi, pilot olarak seçilen 9 ilde hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda seçilen 9 il arasında yer alan İzmir'deki Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışmalar son hızla devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı 9 ilde 'suda doğum' ünitelerini açıyor
11 Haziran 2018 -
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Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek birimle ilgili bilgi veren Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Gökhan Tosun, "HET yöntemi anne adaylarına doğum ağrısının kontrolünü sağlama, ılık suyun etkisinden yararlanılarak gebelik ağrı sürecinin suyun içerisinde geçirilmesi, gevşeme ve doğum eyleminin hızlandırılması gibi avantajlar sunan yöntemlerden biridir. Normal doğum bazı gebelerimize zor gelmekte ve sezaryeni tercih etmektedirler. Ülkemizde sezaryen oranlarının düşürülmesine katkı sağlayacak olan ünitemize müracaat eden gebelerimiz 37 derece olan suyun içerisinde rahatlayacak, kasları ve dokuları gevşeyecek ve böylece doğum yapmaları daha rahat olabilecektir" diye konuştu. 

"Ücret alınmayacak" 
Yöntemin uygulanması sonucu doğum süresinin de kısalacağını da belirten Opr. Dr. Tosun, "Bu yöntemde sıcak su ile anne karnında bulunan bebeğe daha fazla oksijenin ulaşması da sağlanmış olacak. Bu üniteden 37-40 hafta arasındaki gebeler ile hekimin uygun gördüğü düşük riskli gebeler yararlanabilecek. Ayrıca daha önce sezaryen ile doğum yapmamak ve kalp, diyabet, tansiyon rahatsızlıklarının bulunmaması gerekmektedir" dedi. 
Hedeflerinin normal doğum oranlarının artışını sağlamak ve normal doğum tercihinin arttırılması olduğunu belirten Opr. Dr. Tosun "Ünitede hasta yatağı, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon da bulunacak. Önümüzdeki günlerde hizmete girecek ünitemiz İzmir merkezde hizmet veren tek kamu kurumu olacak. Vatandaştan herhangi bir şekilde ücret alınmayacak" diyerek sözlerini noktaladı. 

Anahtar Kelimeler:

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