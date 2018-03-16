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Sağlık Bakanlığı, 92 yıllık tarihi binasından taşınıyor
Sağlık Bakanı Demircan: "Cumhuriyet dönemindeki ilk Sağlık Bakanlığı binası yine Sağlık Bakanlığı binası olarak kalacak. Tarihi değeri de olan bu binanın "sağlık müzesi" yapılmasının uygun olduğu görüşündeyim"
Sağlık Bakanlığı, 92 yıllık tarihi binasından taşınıyor
16 Mart 2018 -
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Ankara'nın Sıhhiye semtine adını veren Sağlık Bakanlığı, 92 yıllık tarihi binasından ayrılarak, yeni adresinde hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Avusturyalı mimar Theodor Jost tarafından 1926-1927 yıllarında inşa edilen binasından Bilkent'e taşınacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşınması konusundaki hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bir süre önce Bakanlığımıza bağlı Genel Müdürlükler yeni binamıza taşındı. Önümüzdeki günlerde bizim de taşınmamız mümkün olacak." dedi.

Demircan, Sağlık Bakanlığı binasının özel bir mekan olduğunu ifade ederek, "Burası tarihi değeri olan bir binadır. Bu tarihi değer konumuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Bakanlığımız bundan sonra Bilkent'te Eskişehir yolundaki binasında sağlık hizmetine devam edecek." diye konuştu.

- Tarihi bina "sağlık müzesi" olabilir

Sıhhiye semtindeki Bakanlık binasının Cumhuriyetin ilk Sağlık Bakanlığı binası olduğuna dikkati çeken Demircan, "Bu güzel binayı bırakmayacağız, başka bir yere vermemiz mümkün değil. Cumhuriyet dönemindeki ilk Sağlık Bakanlığı binası yine Sağlık Bakanlığı binası olarak kalacak. Gerekirse kamuya mal olacak şekilde kalacak. Tarihi değeri de olan bu binanın "sağlık müzesi" yapılmasının uygun olduğu görüşündeyim. Bunu bir çalışma haline dönüştürebiliriz." bilgisini verdi.

Demircan, Türkiye'de az sayıda sağlık müzesi olduğuna işaret ederek, "Bunu çoğaltmamız lazım. Geçmişimizle irtibatımızı koparmamak, nereden nereye geldiğimizi unutmamak ve bunu görmek için de burada bu imkanı sunmak mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni binanın özellikleri

Türkiye'nin en büyük sağlık kampüsü niteliğindeki Bilkent Şehir Hastanesi'nin hemen yanında yer alan Sağlık Bakanlığı'nın yeni hizmet binası, toplam 120 bin 860 metrekare alan üzerine inşa edildi. Bakanlık binasında, 4 bin 236 personel hizmet verecek. Spor salonu, kafeterya ve üç ayrı yemekhanenin bulunduğu bina ayrıca 740 araçlık otopark kapasitesiyle de öne çıkan bakanlık binaları arasında yer aldı.

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