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Sağlık Bakanlığı açıkladı: 520 kozmetik üründen 442’si sağlıksız
Sağlık Bakanlığı, kozmetikte halk sağlığını tehdit eden ürünleri açıkladı. Buna göre, 520 kozmetik üründen 442’si sağlıksız olarak nitelendirildi.
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 520 kozmetik üründen 442’si sağlıksız
29 Temmuz 2020 16:43 - Milliyet
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Bakanlığın açıkladığı yılın 2. çeyreğine ilişkin denetim verilerine göre, nisan-mayıs-haziran döneminde 520 kozmetik ürün denetlendi. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 11 ürün güvensiz bulundu. Firmalara 507 bin 599 TL ceza kesildi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, güvensiz ürünler arasında saç çıkardığı iddia edilen mavi serum başta olmak üzere, güneş kremi, oje çıkarıcılar, saç köpükleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kozmetik ürünlere yönelik 2020’nin ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıkladı. 520 ürün üzerinde yapılan denetimlerden sadece 78’i geçebildi. 431 ürün teknik düzenlemeye aykırı bulunurken, 11 ürün ise yapılan numune incelemesi sonunda halk sağlığını tehdit eden ‘güvensiz ürün’ olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

kozmetik saglik bakanligi makyaj 520 kozmetik urun denetlendi

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