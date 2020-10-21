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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Grip aşısı kimlere nasıl yapılacak
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Grip aşısı kimlere nasıl yapılacak
21 Ekim 2020 16:00 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır.  Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir.

Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır.  Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. 
3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

KİMLER GRİP AŞISI ALABİLECEK?

Bugün itibariyle vatandaşlar, cep telefonlarına indirebildikleri e-Nabız uygulamasına giriş yaparak, profillerinde bulunan kırmızı 'İnfluenza Risk Durumu' butonuna tıklayarak, grip aşısı alıp alamayacaklarını öğrenebilecek. Grip aşısı fiyatı 72,64 TL olarak belirlendi.

e-Nabız sisteminde,  risk grubunda olduğunuz görürseniz eğer MHRS sistemi üzerinden aile hekiminizden randevu alarak grip aşısı için doktorunuzda reçete almınız gerekiyor. Reçetenin manuel reçete olmaması gerekiyor.

Aldığınız reçeteyi eczaneye vererek aşısınız temin edildikten sonra eczanede aşınızı yaptırabilirsiniz.

e-Nabız sistemine giriş için tıklayın.

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