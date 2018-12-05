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Sağlık Bakanlığı Afrin'in Racu beldesinde sağlık merkezi açtı
Sağlık Bakanlığı, Afrin'in Racu beldesinde ücretsiz hizmet veren sağlık merkezi açtı.
05 Aralık 2018 -
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Merkezde, dahiliye, diş, kadın ve çocuk hastalıkları polikliniklerinin yanı sıra kan tahlili laboratuvarı ve eczane bulunuyor.

Ücretsiz ilaçların verildiği merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin’e gitmeden karşılıyor.

AA muhabirine konuşan sağlık merkezi müdürü Saad Ahmed, Racu'dan Afrin'e ulaşımın zor olduğunu, şimdi ise belde halkının rahatlıkla sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Ahmed, merkezde tüm birimlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Türk hükümetine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Racu'da yaşayanları bu meşakkatten kurtardılar." dedi.

Hastalardan Haydar Ali de, "Daha öncesinde Afrin merkezine gidiyorduk tedavi olmak için. Yollar uzun ve engebeli. Türkiye’ye de teşekkür ederiz. Bizlere sağlık merkezi kurdular. Oğlumu getirdim tedavi olması için. Elhamdülillah merkezde her şey var. En önemlisi de ilaçlarımızı ücretsiz alabiliyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi afrin

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