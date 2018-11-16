Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin desteği ile kronik hastalıklarla mücadele programı başlatıyor

Sağlık Bakanlığı, gelecek yıl kronik hastalıklarla ilgili yeni bir çalışma başlacak. Bundan sonraki süreçte aile hekimleri tarafından risk grubunda görülen tüm vatandaşlar taranacak. Kronik hastalık tanısı almamış hastalar önceden tespit edilecek. Böylece riski bulunan vatandaşın kronik hastalığa yakalanma durumuna göre mücadele başlatılacak. Obezite başta olmak üzere diyabet, kalp damar ve hipertansiyon gibi sağlık riskleri aile hekimliklerinin takibinde olacak.

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre Bakanlık ilk etapta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan raporda belirtilen hastalıklara (obezite, diyabet-şeker hastalığı, kalp damar ve hipertansiyon) odaklanacak. Risk faktörü görülen vatandaşlara yönelik aile hekimlikleri, hastalık çeşidine göre program hazırlayacak.

DİYABETTE İKİNCİ SIRADAYIZ

Hazırlanacak olan programların içeriğinde ise spor ve diyet gibi çözümler olacak. Türkiye’de en fazla artış gösteren kronik hastalıklar arasında ise diyabet bulunuyor. Türkiye OECD ülkeleri arasında diyabette (şeker hastalığı) 12,8 oran ile ikinci sırada yer alırken obezite de çocukluk çağına kadar düştü. Buna göre, her dört çocuktan biri ya fazla kilolu veya obez olarak tanımlanıyor.