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Sağlık Bakanlığı 'ambulansların şehir hastanesine sevki için talimat verildiği' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı tarafından, Ankara'da ambulansların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için talimat verildiği iddialarının, tamamen hayal ürünü olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı 'ambulansların şehir hastanesine sevki için talimat verildiği' iddialarını yalanladı
06 Eylül 2019 - AA
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Bakanlık tarafından, CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in Bakan Fahrettin Koca'ya yöneltilmek üzere TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, Taşçıer'in önergesinde yer alan iddiaların bazı basın organlarında "Ankara'da ambulanslara Şehir Hastanesi baskısı" başlığıyla yer bulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gamze Taşçıer'in öne sürdüğü 'Ankara’da 112 Acil ambulanslarına, hastaların yeri ve durumunun aciliyeti sorulmaksızın Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için talimat verildiği' iddiaları tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara ilimizde de ambulanslar aldıkları hastayı, hastanın durumuna göre müdahale imkanı bulunan en yakın ve en uygun sağlık kuruluşuna götürmekle yükümlüdür." 

Bakan Koca tarafından daha önce konuya açıklık getirilmiş olmasına rağmen önergede "şehir hastanelerinde hasta garantisi" olduğunun öne sürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek gerekir ki şehir hastanelerinde bahsedildiği şekliyle ne muayene ve diğer poliklinik hizmetlerinde ne de ameliyat sayısı veya yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusudur." ifadelerine yer verildi.

Taşçıer'in önergesinde yer alan, "Hastanenin açıldığı Mart 2019'dan bu yana, Ankara genelinde kaç vatandaşımız sevk sırasında ambulansta hayatını kaybetmiştir?" sorusuna cevaben, "Bu süre zarfında Ankara'da toplam 148 bin 234 hasta, ambulanslarla hastanelere nakledilmiş, bu hastalardan Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilenlerin sayısı 11 bin 511 olmuştur. Nakil esnasında ambulanslarımızda hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevi hayat kurtarmak olan ve fedakarca hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerini, Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarını ve Bakanlık yetkililerini bu tip akıl dışı iddialarla hedef almak, en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. İnsan hayatı üzerinden kurumlara yönelik yapılan bu tip karalama gayretlerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:

bilkent sehir hastanesi fahrettin koca saglik bakanligi

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