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Sağlık Bakanlığı aşı farkındalığı için videolar hazırladı: Neden Aşı Oluruz?
Sağlık Bakanlığı tarafından, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yöntemi olan aşılamanın önemine dikkati çekmek amacıyla videolar hazırlandı
Sağlık Bakanlığı aşı farkındalığı için videolar hazırladı: Neden Aşı Oluruz?
25 Nisan 2019 - AA
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Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bebeklik ve çocukluk döneminde aşılama takvimini tamamlayan bir kişinin, büyük salgınlara, engelliliğe ve ölümlere yol açan mikroplardan korunduğu belirtildi.

Nisan ayının sonunda kutlanan Dünya Aşı Haftası kapsamında bu yıl, kreş çağındaki çocuklarla videolar çekildiği, ayrıca konu hakkında uzman görüşü almak için stüdyo programı hazırlandığı ifade edildi.

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Videolarda, çocuklara yöneltilen "Aşı Denince Aklına Ne Geliyor?", "Neden Aşı Oluruz?", "Hastalanmamak İçin Neler Yapıyorsun?", "Hastalandığında İyileşmek İçin Neler Yaptın?" sorularına verilen cevapların yer aldığı bildirildi.

 Çocukların aşı konusundaki bilgi, deneyim ve düşüncelerini anlattığı videolar, Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından "#DünyaAşıHaftası" ve "#SağlıkİçinAşı" etiketleriyle paylaşıldı.

Ayrıca, "Sağlık Ajandası" adlı Bakanlığın sosyal medya platformlarından yayımlanmak üzere Genel Müdürlük tarafından hazırlanan stüdyo programının da ilk bölümünde aşı ve önemi konusu tartışıldı.

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Sağlık Ajandası'nın ilk programı 28 Nisan 2019 Pazar günü Bakanlık resmi sosyal medya platformlarından paylaşılacak.

"Aşı Denince Aklına Ne Geliyor?" videosu, "https://yadi.sk/i/eH8PgAvOksJA1Q", "Neden Aşı Oluruz?" videosu "https://yadi.sk/i/EZyFUjDBlVWUgw", "Hastalanmamak İçin Neler Yapıyorsun?" videosu, "https://yadi.sk/i/Cd005JcDhT1A1Q", "Hastalandığında İyileşmek İçin Neler Yaptın?" videsou "https://yadi.sk/i/apjHjlRbUCtgAw" linklerden izlenebilecek. 

 

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Aşı konusunda detaylı bilgiye "https://asi.saglik.gov.tr/" ve "http://www.seyahatsagligi.gov.tr/" adreslerinden de ulaşılabilecek. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi asi uygulamasi

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