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Sağlık Bakanlığı aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı pratik bilgilerin yer aldığı videoya göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek
Sağlık Bakanlığı aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
17 Ocak 2021 12:25 -
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ANKARA  - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı. 

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından "salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notuyla paylaştığı videoda, aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler yer alıyor. 

Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. 

Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.

İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek. 

Vatandaş randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak. Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek. 

Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek. 

Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından erişilebilecek. Aşı uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alıyor.

 

Anahtar Kelimeler:

e-nabiz asi uygulamasi

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