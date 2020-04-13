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Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu Covid-19 rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunuyla virüsün tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürlerle ilgili rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu Covid-19 rehberini güncelledi
13 Nisan 2020 00:30 -
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunuyla koronavirüsün tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürlerle ilgili rehberini yayımlamıştı.

12 Nisan tarihiyle bu Rehber güncellendi:

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?

» Numune Alınması

» Temaslı takibi

» Ambulansla hasta nakli

» Evde hasta izlemi

» Belirlenen COVID-19 polikliniğinde erişkin hasta yönetimi

» COVID-19 erişkin hasta tedavisi

» COVID-19 hastalarında destek tedavisi

» COVID-19 çocuk hasta yönetimi ve tedavisi

» Temasi olan sağlik çalışanlarının değerlendirilmesi

» Morg ve defin hizmetler

 

Güncel Rehber için TIKLAYINIZ

COVID-19 Hastalarında Taburculuk ve İzolasyon Kuralları için pdftıklayınız 12/04/2020

Anahtar Kelimeler:

rehber saglik bakanligi bilim kurulu kovid-19

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