Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu Covid-19 rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunuyla koronavirüsün tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürlerle ilgili rehberini yayımlamıştı.
12 Nisan tarihiyle bu Rehber güncellendi:
SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
» Numune Alınması
» Temaslı takibi
» Ambulansla hasta nakli
» Evde hasta izlemi
» Belirlenen COVID-19 polikliniğinde erişkin hasta yönetimi
» COVID-19 erişkin hasta tedavisi
» COVID-19 hastalarında destek tedavisi
» COVID-19 çocuk hasta yönetimi ve tedavisi
» Temasi olan sağlik çalışanlarının değerlendirilmesi
» Morg ve defin hizmetler
Güncel Rehber için TIKLAYINIZ
COVID-19 Hastalarında Taburculuk ve İzolasyon Kuralları için tıklayınız 12/04/2020
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer