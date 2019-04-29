Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde ilk yardım ve kurtarma tatbikatı

Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, yangın alarm zilinin çalmasıyla başladı.

Tatbikatın başlamasıyla Bakanlık personeli, hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangın nedeniyle bina içerisinde mahsur kalanlar, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil servis ekiplerinin de hazır bulunduğu tatbikatta, yaralananlara müdahale edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Talat Erdem, acil durum ve eğitim planı kapsamında, bin 100 kişiye ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma eğitimi verildiğini söyledi.

Bakanlık çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasınının önemine değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Acil ve olağanüstü hallerde can ve mal kaybını en az düzeye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak üzere bin 100 çalışanımıza acil durum ve sivil savunma planı kapsamında eğitimler verildi. UMKE, AFAD ve sivil uzmanlarımızın verdiği eğitim 3 ay sürdü. Tatbikat sırasında binada bulunan 5 bin kişinin tahliyesi yapıldı. Çalışanlarımızın acil durum ile olağanüstü hallerde ilk yardım, hızlı tahliye ve güvenli bölgeye ulaşım konularına hazırlıkları ölçüldü."