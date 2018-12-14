SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalık izleme raporu: En çok 'gergedan virüsü' görüldü
Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı hastalık izleme raporuna göre, kasım ayında hastalarda en çok 'gergedan virüsü' tespit edildi. 'Grip değil, gribimsi' bir etki yapan virüs, havadaki tozdan da bulaşabiliyor
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalık izleme raporu: En çok 'gergedan virüsü' görüldü
14 Aralık 2018 - Sabah
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Grip Oteli'nde konaklayana 3 bin 500 dolar

Kasım ayı raporuna damgasını vuran virüsün, hastalar arasında yüzde 45 ile en çok görülen virüs olduğu tespit edildi. 'Gergedan virüsü'nün vücutta yaptığı etkiyi 'Grip değil gribimsi' olarak tarif eden uzmanlar, virüsün havadaki tozdan da bulaştığı uyarısında bulundu.
Seçilen 21 ilden alınan örneklerde, grip benzeri hastalık (GBH/ILI) tarama numunelerinde influenza pozitifliği yüzde 6.2 saptandı. Diğer solunum yolu virüslerinde toplam pozitiflik yüzdesi yüzde 62.1 olarak tespit edildi. Bunlar arasında en çok saptanan yüzde 45 ile gergedan virüsü oldu.

'GERGEDAN VİRÜSÜ' NEDİR?

'Gergedan virüsü' soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösteriyor. Üst solunum yollarında enfekte oluyor. Alt solunum yollarını etkilemediği için kısa sürede iyileşiyor.

Sıcaklığa duyarlı olan gergedan virüsü, enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalabiliyor. En iyi normal vücut sıcaklığının birkaç derece altında çoğalıyor. Enfeksiyon en çok burunda gözükmesine rağmen ağız ve gözlere de yerleşebiliyor.

VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı.

Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat etmeli.

Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı.

Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalı.

Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalı.

Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalı.

Yüzeyler sık sık temizlenmeli.

Risk grubu yer alan 65 yaş üzeri kişiler, gebeler, astım, kronik akciğer hastaları, kalp-damar hastaları, şeker hastaları, kronik böbrek, kan ve bağışıklık sistemi hastaları grip aşısı yaptırmalı.

Anahtar Kelimeler:

grip virusu grip oteli gergedan virusu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Hasta Okulu Prof. Dr. Oğuzhan Karatepealzheimer Moskova Ulusal AraştırmaSakarya Üniversitesi Doç. Dr. Aziz Öğütlü KETEM grip virüsü Grip Oteli GERGEDAN VİRÜSÜ sefer bir kadın kadın doktoru ebeyi darp ettiyavuz dizdar tıp karşıtları112 acil 112 acil cagri merkezi manisa idari para cezasisağlıkta şiddet sunay akın aile hekimliği koruyucu sağlık hizmeti Çocuk Sağlığı Dr. Rahmi Tuna Tekinalzheimer Dr. Selen Gür Özmen Bahçeşehir ÜniversitesiTrabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon İl Sağlık sigara kullanımı Sağlık BakanlığıDünya Sağlık Örgütü UNICEF PrematüreÇobanpınar Hülya ŞenNEFRET SÖYLEMİ sağlık çalışanı sağlıkta şiddet Eren GencelSağlık Endüstrileri cumhurbaşkanı sağlık bakanı fahrettin koca Recep Tayyip Erdoğantren kazası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.