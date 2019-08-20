SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları 'İzci' ile takip ediyor
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları yakından takip ediyor. 81 ilde tespit edilen bulaşıcı hastalıklar "İzci" adı verilen sisteme kaydediliyor
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları 'İzci' ile takip ediyor
20 Ağustos 2019 - TRT Haber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Gıda, su, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, biyolojik saldırılar...

Bu hastalıklar, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "İzci" sistemiyle takip ediliyor. Hastalıkların artması durumunda sistem alarm veriyor, anında müdahale ediliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, sistemle ilgili şunları söyledi:

"Bulaşıcı hastalık tanısı konulduğunda bir bildirim bulaşıcı hastalık olarak sisteme giriş yaptığında aynı anda "İzci" ye düşüyor. Hastaneye acil servislere gelen vatandaşların hastalığa ait herhangi bir belirti ve bulgularında yine sistem alarma geçiyor. Bulantı, kusma, karın ağırısı, ateş gibi bir takım sorunlarla kişiler hastaneye başvurduğunda sıradışı bir artış olduğunda, yine sistem alarma geçiyor."

Sistemden gelecek bildirimlere karşı Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi 7 gün 24 saat aktif.

"İzci" geçtiğimiz şubat ayında aktif hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:

bulasici hastalik saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bulaşıcı hastalık Sağlık Bakanlığı devlet hizmet yükümlülüğü doktor tabip Sağlık Bakanlığı veteriner hekim hayvan hırsızlığı Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Kadir Gökhan Saçkan Adnan Menderes Üniversitesi I.I. Mechnikov Üniversitesi tıp fakültesi gebelik Polat Dursun Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tütün kullanımı Elif Dağlı Sağlığa Evet Derneği egzersiz spor endokrinoloji Okan Bülent Yıldız omega 3 amerikan kalp derneği Ann Skulas-Ray FETÖ üniversite yükseköğretim sağlıkta şiddet Metin Sarıkaya Pfizer Sinan Atlığ emekli doktor İnayet Dikim Korkut turk anesteziyoloji ve reanimasyon dernegi Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge kadın doğum uzmanı Fernando Cunha diş hekimi Mustafa Bulat malpraktis gaita nakli diyabet Hasan Aydın endokrinoloji Kozyatağı Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.