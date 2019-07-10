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Sağlık Bakanlığı çalışan sağlığını korumak için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye genelindeki iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilinçlenmesi sağlanacak
Sağlık Bakanlığı çalışan sağlığını korumak için harekete geçti
10 Temmuz 2019 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin tanıtılması, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca, iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilerek, işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığınca, iş yeri ziyaretlerinin Türkiye genelinde aynı standartta ve kalitede etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla 81 vilayete "İş Yeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar" başlıklı talimat gönderildi.

Bu ziyaretlerde çalışanlara, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilerek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılacak.

İş yeri ziyaretleri ile işveren ve çalışanlarda farkındalık oluşturulacak, iş kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması/kontrol edilmesine ilişkin eğitimler düzenlenecek. 

Çalışanların sağlığını koruyucu tedbirler alınması sonrasında olası iş gücü kaybının önüne geçilerek, ülke ekonomisine de katkı verilecek. 

 İyi uygulama örnekleri Sağlık Bakanlığına bildirilecek 

Talimat doğrultusunda her ilde öncelikle ziyaret planlama komisyonu oluşturularak, hangi iş yerlerinin ne zaman, kimler tarafından ziyaret edileceği belirlenecek. Ziyareti gerçekleştirecek ekiplerin resmi olarak görevlendirilmelerinin ardından da bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İş yerlerine önceden bilgilendirilmek kaydıyla ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaret sırasında işveren ve çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sağlığı geliştirici halk sağlığı faaliyetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri konularında bilgilendirilecek. Ziyaretler sonrasında edinilen bilgiler ve iyi uygulama örnekleri aylık olarak Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

 "Dünyada 3,2 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor"

Çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirici faaliyetlere ilişkin talimata göre, iş sağlığı ve güvenliği tüm dünya için öncelikli sorunlar arasında yer alıyor. Her yıl işle ilgili kazalar ve meslek hastalıklarına bağlı olarak dünyada 3,2 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor, 160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve uygulamalarının eksikliğine bağlı olarak meydana gelen işle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Yaklaşık bir milyon 800 bin iş yeri ve yaklaşık 22 milyon kayıtlı çalışanın bulunduğu Türkiye'de, iş yerlerinde gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetleriyle ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi calisan sagligi

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3
1) m. murat (dr)
10.07.2019 12:37:22
Can güvenliğimizi halletmişler de, sıra sağlığımızı korumaya geldi!
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