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Sağlık Bakanlığı: 'Çalışanlara yemeyin baskısı' haberi gerçeği yansıtmıyor
Sağlık Bakanlığı: Yemek hizmetleri kesintisiz devam etmektedir. Haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
Sağlık Bakanlığı: 'Çalışanlara yemeyin baskısı' haberi gerçeği yansıtmıyor
17 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanlığınca, çalışanlara "yemeyin" baskısı yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yemek hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan, bazı basın yayın kuruluşlarında yayımlanan "Çalışanlara Yemeyin Baskısı" haberleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, Çorum İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele ramazan boyunca yemek hizmeti verilmeyeceği iddiasının yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü Yemek Hizmetleri Yönetim Kurulu tarafından bir araştırma yapılmış ve yemek hizmeti almak isteyen personel sayısı belirlenmiştir.

Araştırma sonucu yemek hizmetinden yararlanmak isteyen personel sayısının azlığı nedeniyle hizmetin kurum dışından karşılanmasının ekonomik açıdan daha uygun olacağı saptanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından, personelin mağdur edilmemesi için bağlı sağlık tesislerinden destek alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, yemek hizmetleri kesintisiz devam etmektedir. Haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi ramazan ayi

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