Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı Covid-19 seroprevalans çalışmasının ikincisini başlattı
COVID-19 SEROPREVALANS ARAŞTIRMASININ İKİNCİSİ BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı Covid-19 seroprevalans çalışmasının ikincisini başlattı
21 Ekim 2020 10:02 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile ülke çapında Koronavirüs prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalığın sıklığının saptanmasına yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

Türkiye’de ulusal düzeyde hastalık prevalansını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.
 
15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışma illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma Türkiye’deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden; İstanbul’da 5 bin 380, Ankara’da 2 bin 310 ve İzmir’de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar; Bayburt’ta 30, Tunceli’de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır’da da 50 olarak belirlendi.

Filyasyon ekipleri tarafından yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve COVID-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecek. Ülkemizde koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rasgele seçilecek.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 seroprevalans

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.