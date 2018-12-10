SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı eğitimleri Afyonkarahisar’da başladı
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Otomasyon ve Risk Esaslı Denetim Uygulamaları Eğitimi Afyonkarahisar’da gerçekleştiriliyor
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı eğitimleri Afyonkarahisar’da başladı
10 Aralık 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eğitimin açılış programına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı, Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serdar Erbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Sayın Serhat Korkmaz ve Sağlık Bakanlığına bağlı denetçiler katıldı. 
Programda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle böyle bir seminerin ilimizde yapılıyor olmasının mutluluğunu yaşadığımı ifade ederek sizlere hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar, son yıllarda termalin de etkisiyle bu tür etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda hızla ilerliyor. Şu anda hemen her otelimizde bu tür seminerler ve etkinlikler yapılıyor. Bu durum hem Afyonkarahisar adına, hem de bizim adımıza büyük bir mutluluktur. Son yıllarda kongre turizmi, seminer, sempozyum ve benzeri etkinliklerin merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu anda ilimizde 25 bin termal tesis yatak kapasitesi var ve bugün bunun yüzde 80’lik kısmı doludur. İlimiz adına ülkemizde yeni bir turizm merkezi olmanın da mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etmek isterim” dedi. 
"Denetim hizmeti zordur, ama olmazsa olmaz olan bir hizmettir" diyerek sözlerine devam eden Vali Mustafa Tutulmaz; “Yönetimin en önemli ilkelerinden birisi de denetimdir. İyi bir yönetimin oluşabilmesi için denetim mekanizmasının da iyi çalışması lazımdır. Şimdi bu mekanizmayı da çalıştıracak olan sizlersiniz. Sağlık Hizmetleri son yıllarda ülkemizde çok iyi bir gelişim kaydetti. Gelişimi devam ettirebilmek adına aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Denetim kural demektir. Kuralın iyi uygulanıp uygulanmadığını takip etmek demektir. Benim gözlemim şudur ki; bütün dünyadaki toplumlarda ve devletlerde kurallar var. Kuralsız bir toplum yoktur. Ancak kurala uyup uymama ile ilgili sıkıntılar var. Kurallara uyan devletler daha gelişmiş, ileriyi daha iyi gören, huzurlu ve ekonomisi aynı oranda yüksek devletlerdir. Ancak kurala uymayan devletlerde ise ekonomisi kötü, huzursuz, bütün sıkıntılar ön planda oluyor” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Prof. Dr. İlkay Sitti Prof. Dr. Metin Sitti Max Planck EnstitüsüBursa malpraktisÇekirge Devlet HastanesiERCİYES Üniversitesi Prof. Dr. Muhammet Güven Prof. Dr. Emine Alp MeşeSağlık BakanlığıBoğaziçi Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Rana Nomak SanyalYaşar Üniversitesi Evrim Güleryüz mobbingTürk Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Önder KahveciPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Dr. Başar KayaFırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Girgin sağlıkta şiddet Toplum Ruh Sağlığı Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa BirliğiVeteriner Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. Kerem UralEge Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa AkınAdana Şehir Hastanesi Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Pınar BormanNanoteknoloji Prof. Dr. Levent Trabzon TÜBİTAKTürk Radyasyon Onkolojisi Derneği Esra Kaytan SağlamAmerika Balamuthia mandrillaris amipVentriküler Taşikardi Ali Kurt Uzm. Dr. Nazmi İlker BayrakUzm. Dr. Mahmut Akpek Doç. Dr. Mustafa Girgin Elazığ sağlıkta şiddetşifalı ot Eskişehir Prof. Dr. Enver İhtiyar
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.