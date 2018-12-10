Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı eğitimleri Afyonkarahisar’da başladı

Eğitimin açılış programına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı, Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serdar Erbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Sayın Serhat Korkmaz ve Sağlık Bakanlığına bağlı denetçiler katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle böyle bir seminerin ilimizde yapılıyor olmasının mutluluğunu yaşadığımı ifade ederek sizlere hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar, son yıllarda termalin de etkisiyle bu tür etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda hızla ilerliyor. Şu anda hemen her otelimizde bu tür seminerler ve etkinlikler yapılıyor. Bu durum hem Afyonkarahisar adına, hem de bizim adımıza büyük bir mutluluktur. Son yıllarda kongre turizmi, seminer, sempozyum ve benzeri etkinliklerin merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu anda ilimizde 25 bin termal tesis yatak kapasitesi var ve bugün bunun yüzde 80’lik kısmı doludur. İlimiz adına ülkemizde yeni bir turizm merkezi olmanın da mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

"Denetim hizmeti zordur, ama olmazsa olmaz olan bir hizmettir" diyerek sözlerine devam eden Vali Mustafa Tutulmaz; “Yönetimin en önemli ilkelerinden birisi de denetimdir. İyi bir yönetimin oluşabilmesi için denetim mekanizmasının da iyi çalışması lazımdır. Şimdi bu mekanizmayı da çalıştıracak olan sizlersiniz. Sağlık Hizmetleri son yıllarda ülkemizde çok iyi bir gelişim kaydetti. Gelişimi devam ettirebilmek adına aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Denetim kural demektir. Kuralın iyi uygulanıp uygulanmadığını takip etmek demektir. Benim gözlemim şudur ki; bütün dünyadaki toplumlarda ve devletlerde kurallar var. Kuralsız bir toplum yoktur. Ancak kurala uyup uymama ile ilgili sıkıntılar var. Kurallara uyan devletler daha gelişmiş, ileriyi daha iyi gören, huzurlu ve ekonomisi aynı oranda yüksek devletlerdir. Ancak kurala uymayan devletlerde ise ekonomisi kötü, huzursuz, bütün sıkıntılar ön planda oluyor” dedi.