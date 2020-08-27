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Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal kadrolar yayınlandı
Sağlık personelleri için 94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası açıklandı
Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal kadrolar yayınlandı
27 Ağustos 2020 17:43 - MEDİMAGAZİN
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 31 Ağustos 2020 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

İlan Metni

Kura Takvimi

İsim Listeleri

Uzman Tabip İsim Listesi

Pratisyen Tabip İsim Listesi

Münhal Kadrolar

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi munhal kadrolar personel bilgi sistemi kura

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