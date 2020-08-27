Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal kadrolar yayınlandı

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27 Ağustos 2020 17:43
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 31 Ağustos 2020 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
İlan Metni
Kura Takvimi
İsim Listeleri
Uzman Tabip İsim Listesi
Pratisyen Tabip İsim Listesi
Münhal Kadrolar
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