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Sağlık Bakanlığı devreye girdi, Fransa’da 'ümit yok' denen hasta Türkiye’de tedavi altına alındı
Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini iddia eden ailesi ise hastanın Türkiye'ye götürülmesi için imza kampanyası başlattı.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, Fransa’da 'ümit yok' denen hasta Türkiye’de tedavi altına alındı
17 Nisan 2020 14:09 - Euronews
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Fransa'nın Lyon kentinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan Zekeriya Kılınç için doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve böyle sürmesi halinde hastanın yaşam ünitesi fişinin büyük olasılıkla çekileceğini söyledi. Ancak hastanın hala tepki verdiği için beyin ölümünün gerçekleşmediğini savunan Kılınç ailesi durumu Türk konsolosluğuna bildirdi. Konsolosluk yetkililerinin devreye girmesi sonrası hasta sağlık bakanlığının Fransa'ya gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye götürülerek Konya'da tedavi altına alındı.

Üç çocuk babası Zekeriya Kılınç adlı vatandaş mart ayında kalp krizi geçirdikten sonra Lyon'daki Croix Rousse hastanesine kaldırıldı. Kılınç'ın beyin fonksiyonlarının cevap vermediği gerekçesiyle bir süre sonra yaşam ünitesinin kapatılabileceğine yönelik işaretler alan abisi İlyas Kılınç, kardeşinin tedavisine devam edilmesi için salgın nedeniyle sıkışıp kaldığı Türkiye'den mücadele verdi.

Verdiği mücadeleyi euronews'e anlatan İlyas Kılınç, çektiklerini görüntülerin kardeşinin beyin fonksiyonlarının ölmediğini gösterdiğini iddia ediyor. Kılınç, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeleden biri olan Fransa'nın, hastanelerdeki yatak sayısının kapasiteleri zorladığı bir dönemde kardeşini Türkiye'ye götürmek için harekete geçti.

Salgın döneminde uygulanan karantina uygulamaları ve sınırların kapatılması nedeniyle kardeşini görmeye gelemeyen İlyas Kılınç, imza kampanyası başlattı ve binlerce destek aldı.

"İlk değerleri pozitif"

Sağlık bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye götürülen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi. Kardeşinin Türkiye'ye getirilmesinden ötürü mutlu olduğunu belirten ve yetkililere teşekkür eden Kılınç, "Abimi 5 dakika görmeme izin verdiler. Ona abi diye seslendiğimde vücudu tepki verdi." dedi.

"Covid-19 testi negativ çıktı"

İlyas Kılınç, kardeşinin Fransa'da tedavi altındayken yapılan birkaç Covid-19 testinin negatif çıktığını söyledi. Kılınç, Türkiye'de de test yapıldığını ancak sonuçları henüz görmediklerini dile getirdi.

Türkiye'de tedavi altına alınan 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç'ın eşi ve çocukları karantina kapsamında alınan önlemler nedeniyle Fransa'da kaldı.

Anahtar Kelimeler:

fransa zekeriya kilinc kalp krizi

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