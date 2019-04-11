Sağlık Bakanlığı 'doktora tehdit' sahnesi için RTÜK'e başvuru yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanal D'de yayınlanan söz konusu dizinin bir sahnesinde, "hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddete varan tepkiler verildiği, mesleğe yönelik hakaretlerde bulunulduğu" kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, bütün toplumun, kurum ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu konuda söz ve eylem birliği içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, RTÜK'e başvurularak, söz konusu yayınla ilgili 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli müeyyidenin uygulanmasının istendiği bildirildi.