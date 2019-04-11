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Sağlık Bakanlığı 'doktora tehdit' sahnesi için RTÜK'e başvuru yaptı
Sağlık Bakanlığı, "sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle "Zalim İstanbul" adlı dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuru yaptı.
Sağlık Bakanlığı 'doktora tehdit' sahnesi için RTÜK'e başvuru yaptı
11 Nisan 2019 - AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanal D'de yayınlanan söz konusu dizinin bir sahnesinde, "hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddete varan tepkiler verildiği, mesleğe yönelik hakaretlerde bulunulduğu" kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, bütün toplumun, kurum ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu konuda söz ve eylem birliği içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Sağlıkta şiddeti körükleyen bir sahne daha! RTÜK bu kez ne ceza verecek? 

Açıklamada, RTÜK'e başvurularak, söz konusu yayınla ilgili 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli müeyyidenin uygulanmasının istendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi rtuk dizi

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People
11
1) Ali Rıza Aktaş (Uzm. Dr.)
11.04.2019 16:18:23
Sevgili ve saygı değer arkadaşlar

Müsadenizle dikkatinize sunmak istediğim ve bu konu ile ilintili gördüğüm bir durumu arz etmek istiyorum.

Çocuklarımıza seyrettirdiğimiz çizgi filimlerdeki konuları seçiyormuyuz?
Çocuklarımıza bu çizgi filmlerde hangi değer yargıları empoze ediliyor?
Olumlu veya olumsuz davranış rol modelleri yok mu?
Filmlerde ilgili kurumlarca subluminal mesajlar araştırılıyor mu?
Bazı tespit ettiğim ve olumsuz olduğunu düşündüğüm şiddet, kandırma; uyanıklık ve bunu zekilik pozitif davranış gibi gösterildiği filmler, programlar mevcut.
Çocuklarımızın yetiştirilmesinde geleneksel ve evrensel olarak eşlerimizin annelerimizin bakıcılarımızın seyrettiği kadın programlarındaki düşünce içerik entellektüel seviyeyi tespit edelim
Olumsuz davranışlar çok yaygın
Sorunun değişik persfektiflerden bakılıp tanısı çok önemlidir. Sadece bir örnek mevcut değil o kadar çok ki
Sizin tespit ve düşüncelerinizi öğrenmek bu platform da ifade edilmesi kesinlikle bu konuda farkındalık oluşturulabilir ve toplumumuzu çocukluktan itibaren olumlu davranışlar kazanılmasına yardımımız olur.
Biz insanların her hali ile karşılaşan, sağlıklı olmalarına yardımcı olan bir topluluğuz ve hepinizin düşünce ve tespitleri çok değerlidir.
Sizler hepiniz çok değerlisiniz yılmayın, kendinize saygı duyun, güvenin...
Saygı ve sevgilerimle arkadaşlar
People
18
2) se (uzm dr)
11.04.2019 13:33:10
Bunu yazan / oynayan insanların aklı başında mı acaba, ciddi para cezası yanında " ceza davası " açılmalı.
People
29
3) Kbb uzm (Dr)
11.04.2019 11:39:33
Ne bakanlığın ne de tabip odasının umurundayız. Çalıştığımız hastanelerde hasta ile başbaşayız. Güvenlik ve polis yok. Olsa da saklanıyor. Şikayetçi olsan hiç bi caydırıcı ceza yok. Sağlıkla yaşatmaya çalışırken dövülüyor, taciz ediliyor öldürülüyoruz. Hepimiz depresyondayız. Baki selam.
People
26
4) doktora (tehdit)
11.04.2019 10:17:44
Mesaj değerli halkımıza gitti bi kez. Bunun cüzi bir para cezasıyla telafisi mümkün değil. İlgili kanal, dizi oynarken, ekranda açıklama ve özür yazısı geçecek, başka çaresi yok. Sayın Bakanlığımızdan bu hususa vurgu yapmalarını belirtmek isterim.
People
33
5) SÜLEYMAN GÖKALP (EMEKLİ)
11.04.2019 08:57:01
Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlarının hakkını koruması yönünde olan bu girişim yerinde ve her zaman gereklidir. Aynı davranış tüm tabip odaları ve derneklerinde görevi ve sorumluluğudur.
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