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Sağlık Bakanlığı doktorları uyardı: İntihara yol açabilir
Sağlık Bakanlığının “doğum kontrollerinin intiharı artırdığı” iddiası ile doktorlara gönderdiği uyarı mektubunda; Avrupa İlaç Ajansı tarafından konuya ilişkin çalışma yapıldığı ancak “intihar ile arasında net bir nedensel ilişki bulunamadığı” bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı doktorları uyardı: İntihara yol açabilir
25 Mart 2019 - Cumhuriyet
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Cumhuriyet'te yer alan Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, “Depresyon yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Depresyon şiddetli olabilir ve intihar davranışı ve intihar ile ilgili iyi bilinen bir risk faktörüdür” ifadelerinin dikkat çektiği mektupta, doğum kontrol haplarının bilgi ve kullanma talimatı bölümlerinde “intihar düşüncelerine yol açabilir” uyarılarının yapılacağı duyuruldu.

Mektupta “Bu uyarı, doktorları hastalarını bu doğrultuda bilgilendirmelerinin gerekliliği konusunda bilinçlendirmek ve hastaları duygudurum değişiklikleri ve depresif belirtiler ortaya çıktığında doktorlarına başvurmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır” denildi.

Anahtar Kelimeler:

dogum kontrol depresyon intihar

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