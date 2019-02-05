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Sağlık Bakanlığı duyurdu: 10 binden fazla doktor alınacak
Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı içerisinde toplam 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceğini duyurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 10 binden fazla doktor alınacak
05 Şubat 2019 - TRT Haber
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Sözleşmeli Sağlık Personellerinin istihdam edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yataklı tedavi kurumlarına 5 bin 552 doktor ve 8 bin 232 uzman doktor alınacak. Ayrıca sağlık evlerine de 995 sözleşmeli ebe kadrosu verildi.

Bu yıl toplamda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

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People
5
1) Mehmet Akif hayta (Dishekimi )
05.02.2019 17:53:30
Bir dishekimi ve diyetisyen merak ettim kim olcak kadro nereye açılacak eğer 6 . Bölgede değilse torpilini merak ettim
People
45
2) dr.mikro (hekim)
05.02.2019 15:31:19
2.Mecburi hizmetime 6.bölgeye gittiğimde 4924 sözleşme hakkı dondurulmuştu. Bizden önce gidenlerin yarı maaşına çalıştık. Hatta batıda istediği ilde ''mecburi'' hizmet yapan arkadaşımdan daha az toplam gelirle 6.bölgede çalıştım. Şu an oradaki herkes alabiliyor mu bilmiyorum ama bir hak tanınacaksa sınırsız isteyen herkese verilmeli. Ki artık sadece 6.bölgede değil birçok yerde uygulandığını özellikle torpillilerin aldığını duyuyoruz.

Şu an çalıştığım hastanede PDC fazlası olduğumuz için sabit dışı döner alamıyoruz. Sözleşme hakkı verilirse en azından bir iyileştirme yapılmış olur.
People
1
3) Snm (Ebe)
05.02.2019 15:28:30
Ne zaman yapilacak alim ve nereye basvurucaz?
People
6
4) Coşkun Marşap (Emekli uzman doktor)
05.02.2019 15:05:35
Özellikle büyük şehirlerdeki hastanelerde çok aranılan bölümlerde ( dahiliye,göz,Kbb, kadın doğum,dermatolojik gibi) uzman doktor açığı olduğu için randevu alınmamaktadır. ve. aşırı yığılma vardır.Bunun nedeni artık Türkiye'de halkın yüzde 70 -75 gibi bir kesiminin büyük kentlerde yaşamasıdır.Artık nüfusu 4000-5000 olan yerlere 4 ana branş dışı uzman doktor atamasını yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.Genç yaşta emekli olup özel sektörde aradığını bulamayan mutsuz binlerce tecrübeli ve hala eli bıçak tutabilen uzman hekimlerimiz vardır.Bu doktorların sözleşme yoluyla güvenlik soruşturmasını da yaptırarak hastanelerde görev almasının sağlıktaki doktor açığını büyük oranda kapatacağını düşünüyorum.
People
43
5) Herkese 4924 sözleşme (hakkı Verilsin)
05.02.2019 13:54:06
Dr.Cevdett bu 4924 sözleşmeli kadrosu farkı ne derseniz 1/4 uzman hekim Ocak 2019 maaşı 4 bin TL iken sözleşmeli maaşı yanlış bilmiyorsam 7-8 bin civarı.Mecburi hizmette 6.bölge görmeyenler bunu pek bilmez.Eskiden çok sınırlı ve sadece bölgeye bu hak verilirdi(herkes yararlanamazdı) şimdi her tarafa veriliyor ve büyük haksızlığa yok açıyor.Ya herkese verilmeli yada kaldırılmalıdır.
People
44
6) dr.mikro (hekim)
05.02.2019 11:26:05
Sözleşme hakkı tüm hekimlere verilmelidir.PDC fazlası olduğumuz için çalıştığım hastanede sabit dışı döner sermaye alamıyoruz.Hesapladım 2018 yılı ortalama aylık gelirim 6.023 TL.%3-5 lik mutlu azınlığı saymazsak çoğunlugun durumu bu.Sözleşme hakkı verilerek en azından iyileştirme yapılmış olur.
People
5
7) Dr.Cevdett (Cerrah)
05.02.2019 10:54:36
Yanlış biliyorsam düzeltin, 2019 yılında 10-12000 civarında hekim mezun olacak. Artık her mezun olanını ataması yapılmayacak mı acaba? Hekimin iş garantisi bitiyor mu?
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