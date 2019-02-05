Sağlık Bakanlığı duyurdu: 10 binden fazla doktor alınacak

Sözleşmeli Sağlık Personellerinin istihdam edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yataklı tedavi kurumlarına 5 bin 552 doktor ve 8 bin 232 uzman doktor alınacak. Ayrıca sağlık evlerine de 995 sözleşmeli ebe kadrosu verildi.

Bu yıl toplamda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.