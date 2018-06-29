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Sağlık Bakanlığı e-nabız kamu spotunu yayınladı
Sağlık Bakanlığı, her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız"ın nasıl kullanılacağına ilişkin kamu spotu hazırlandı
Sağlık Bakanlığı e-nabız kamu spotunu yayınladı
29 Haziran 2018 - AA
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Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 3 yıl önce hizmete giren "e-Nabız"ın daha yaygın kullanılabilmesi amacıyla, televizyonlarda gösterilmek üzere tasarlanan kamu spotu yayına hazır hale getirildi.

Tamamlanan kamu spotu, randevu saatleri, tahlil sonuçları, bazı hastalıklara ilişkin risk analizi, aşı takvimi, aile hekimini değiştirme talebi, organ bağışı ve en yakın hastane bilgileri gibi çeşitli konuda bilgi veriyor. Kamu spotu, bugünden itibaren televizyonlarda yayınlanacak.

Hazırlanan kamu spotunda, e-Nabız sistemine nasıl giriş yapılacağına ilişkin bilgilere de yer veriliyor. Vatandaşlar, www.enabiz.gov.tr adresindeki "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp kendi e-Nabız şifrelerini oluşturabiliyor.

Öte yandan, vatandaşlar bağlı bulundukları aile hekimine gidip bir form doldurarak geçici e-Nabız şifrelerinin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmesini sağladıktan sonra sisteme girerek kendi şifrelerini belirleyebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

e-nabiz saglik bakanligi

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