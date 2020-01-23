Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruda 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ile 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası yayımlandı.

İlan metni ve boş pozisyon listesi yayımlandığı duyuruya göre başvurular 23 Ocak 2020 Perşembe - 30 Ocak 2020 Perşembe (Saat 18:00 a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

Tüm unvanlar için; talepte bulunulan il ve unvana göre Kura ile yerleştirme işlemi yapılacağından, başvuru esnasında branşa bakılmaksızın yalnızca il ve unvan kontrolü yapılarak başvurular alınacak.

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