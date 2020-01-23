Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruda 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ile 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası yayımlandı.
İlan metni ve boş pozisyon listesi yayımlandığı duyuruya göre başvurular 23 Ocak 2020 Perşembe - 30 Ocak 2020 Perşembe (Saat 18:00 a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.
Tüm unvanlar için; talepte bulunulan il ve unvana göre Kura ile yerleştirme işlemi yapılacağından, başvuru esnasında branşa bakılmaksızın yalnızca il ve unvan kontrolü yapılarak başvurular alınacak.
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|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS