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Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 45/A ve 4/B sözleşmeli personel için eş durumu nakil duyurusu yayımladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
23 Ocak 2020 - MEDİMAGAZİN
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Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruda 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ile 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası yayımlandı.

İlan metni ve boş pozisyon listesi yayımlandığı duyuruya göre başvurular 23 Ocak 2020 Perşembe - 30 Ocak 2020 Perşembe (Saat 18:00 a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

Tüm unvanlar için; talepte bulunulan il ve unvana göre Kura ile yerleştirme işlemi yapılacağından, başvuru esnasında branşa bakılmaksızın yalnızca il ve unvan kontrolü yapılarak başvurular alınacak.

İlanlar hakkında bilgi almak için tıklayın.

Anahtar Kelimeler:

yonetim hizmetleri genel mudurlugu 657-4b sozlesmeli 663-45a sozlesmeli

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