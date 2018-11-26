Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 5 kişi ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 18'i, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanması, diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına hükmetti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartları uygulanması istenen 9 şüpheli ile tutuklanması talep edilen 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesini kararlaştırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Kasım 2018'de ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 32 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Karar doğrultusunda 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 18'ini gözaltına almıştı.
|İlan Tarihi
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|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
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|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
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|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
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|14/12-15/12
|8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANKA
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|8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
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