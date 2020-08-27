Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı kurumsal düzeydeki esnek çalışma genelgesini yayımladı.

Genelgede bildirilen kararlar şu şekilde:

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla,bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Cumhurbaşkanlığımızca ‘COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu 2020/11 sayılı Genelge, 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkür Genelgede; COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hususu belirtilmiştir. Bu sebeple; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın personele yönelik olarak salgınla mücadeleye ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması şartıyla, sağlık hizmetinin kesintisiz ve acil bir hizmet olması ve hizmetin bahse konu salgınla olan mücadeledeki önemi göz önünde bulundurularak esnek çalışma yöntemi uygulanabilecektir.

Bu kapsamda;

1. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar;

Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince,

Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince,

İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce, belirlenebilecektir.

2. Esnek çalışma yönteminin belirlenmesi ve uygulanması ihtiyari olup bu yönteme geçişe, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yukarıda yetkilendirilen amirlerce karar verilecektir.

3. Mezkür Genelge kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır.

4. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit derecede sorumludurlar.

5. İdari izinliler, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadırlar.

6. 02/06/2020 tarihli 1483 sayılı, Bakanlık Makamının imzasıyla yürürlüğe konulan genel yazımız, 4’üncü maddesi hariç aynen uygulanacaktır.