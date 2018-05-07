Sağlık Bakanlığı Faturalandırma Eğitimi düzenleyecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Faturalandırma Eğitimi düzenlenecek



Gelir tahahkuk işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, denetimler ve çalışmalar neticesinde tespit edilen hataların düzeltilmesi, faturalandırma konusunda farkındalığın arttırılması amacı ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularında görevli faturalandırma birim amirleri ve faturalandırma görevlileri için 8-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Merkez Bina Konferans Salonunda Faturalandırma Eğitimi düzenlenecektir.





Üst Yazı



Makam Oluru



Eğitim Programı



Katılımcı Listesi ve Tarihleri