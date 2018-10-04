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Sağlık Bakanlığı gebe okullarının standartlarını belirledi
Sağlık Bakanlığınca, kamu, üniversite, özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin standartları belirlendi.
Sağlık Bakanlığı gebe okullarının standartlarını belirledi
04 Ekim 2018 - AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinde gebe bilgilendirme sınıfı, gebe okulu ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine ilişkin genelge yayımlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, genelgeyle gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak, anne adaylarını doğum ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla "Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri"nin çalışma usul ve esasları belirlendi.

Hastanın gebeliği tıp literatürüne geçti... Pes etmedi tekrar gebe kaldı! 

Genelge kapsamında, 2. ve 3. basamak kamu hastaneleri ve özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek Gebe Okulunda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sorumluluğunda ve sorumlu ebe eşliğinde gebe ve yakınlarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacak.

Aynı hizmetler, toplum sağlığı ve aile sağlığı gibi merkezler bünyesinde gebe bilgilendirme sınıflarında verilecek. Benzer hizmetler, tıp merkezlerinde veya serbest çalışma izni ve yetkisi bulunan kişilerce Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi adı altında açılacak yerlerde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili daha önce yayımlanan genelge ile sadece kamuya ait sağlık kuruluşlarında oluşturulan gebe bilgilendirme sınıflarına yönelik kuralların belirlendiği ifade edilen açıklamada, yeni genelgeyle kamu, üniversite, özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezleri, günün ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunumu için yeniden düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

gebe okulu doguma hazirlik anne cocuk

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