Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları için personel alacak

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı 2012 yılında 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanunun Ek-13 üncü maddesi ile 663 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (ğ) bendine dayanılarak kurulmuştur.

27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlandıktan sonra Daire Başkanlığı bünyesinde ruhsatlandırma, sertifikasyon, eğitim, denetim ve mevzuat çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir.

Daire Başkanlığımız mevzuattan kaynaklı genel görevlerinin yanında uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum, çalıştay programlarına katılım sağlamakta, çeşitli toplantılar organize etmektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

Misyonumuz; Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ruhsatlandırma, denetim, eğitim ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmek, geleneksel ve tamamlayıcı tıp klinik araştırmaları sahasını regüle etmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin alanda öncü olmasını sağlamaktadır.

Vizyonumuz; Toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının modern tıp uygulamalarına entegrasyonu sağlamak, ülkemiz sağlık yatırımlarına, sağlık turizmine ve sağlık ekonomisine katkı sağlamak, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ile çalışmalar yürüterek ülkemizde kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak, tanıtmak ve geliştirilmesine imkan tanımaktır.

Çıktığımız bu yolda bizimle birlikte aynı yolda yürüyecek;

- Yurtdışı merkezler ile iletişim kurabilecek düzeyde çok iyiİngilizce bilen (okuma-yazma ve konuşma yeterliliğine sahip ve son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (YDS-C) veya TOEFL-iBT en az (84) puanı olan.Almanca ve Fransızca için ise ilgili ülke kurumlarının (eşdeğerliliği kabul edilmiş) yaptığı sınavlarda alınan belgeye sahip olmak, (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri en az (B2) )

- Tıp Doktoru olan başvuru sahiplerinin tercihen en az bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında sertifika sahibi olan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında bilgi sahibi olan ve tercihen alanda bilimsel çalışmaları bulunan (Sertifika, bilimsel yayın veya yapılan bilimsel çalışma varsa bu çalışmaların başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir)

- Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen, ( Office hâkimiyetinin lisans eğitim transkript belgesi veya alınmış ise sertifikalı eğitim ile belgelendirilmesi tercih sebebidir.)

- İletişimi, ikna kabiliyeti ve takip yönü kuvvetli,

- Disiplinli çalışma prensipleri olan öğrenmeye ve gelişime açık,

- Verilen dataları iş kuralları çerçevesinde arayacak ve takip edecek,

- Araştırmacı, Takım çalışmasına uyumlu, disiplinli, dikkatli ve özenli çalışabilen



Doktor, eczacı, biyolog, veri hazırlama ve kontrol işletmeniarkadaşları arıyoruz.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan personelden görevlendirme yapılacak olup, Devlet Hizmet Yükümlüsü ve sözleşmeli personel olanlardan görevlendirme yapılmayacaktır.

Görev yapmak isteyen personelin ekte bulunan formun fotoğraflı olarak eksiksiz bir şekilde doldurarak 15 Temmuz 2018 tarihine kadar shgm.getat@saglik.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Mülakat tarihi başvurular toplandıktan sonra Genel Müdürlüğümüz web adresinde duyurulacaktır.



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