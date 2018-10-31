Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği için öneri istiyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuruda 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği için gerçek ve tüzel tüm paydaşların görüş ve önerilerini iletmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve eklerine http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,43715/getat-unite-listesi-kamu-ozel.html ve eğitim standartlarına http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8481/egitim-standartlari.html adreslerinden erişelebileceğini kaydetti.

Açıklamada 15 Kasım tarihine kadar yukarıda erişim bilgileri sunulan mevzuatın incelenmesi, Ek-1 ve Ek-2 öneri formlarının doldurularak Word formatında shgm.getat@saglik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektiği belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak değerlendirmeler erken dönem çalışmalarda değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada ilerleyen dönem mevzuat çalışmaları için katkı sunabileceği bilgisi paylaşıldı