Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği için öneri istiyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuruda 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği için gerçek ve tüzel tüm paydaşların görüş ve önerilerini iletmelerini istedi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve eklerine http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,43715/getat-unite-listesi-kamu-ozel.html ve eğitim standartlarına http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8481/egitim-standartlari.html adreslerinden erişelebileceğini kaydetti.
Açıklamada 15 Kasım tarihine kadar yukarıda erişim bilgileri sunulan mevzuatın incelenmesi, Ek-1 ve Ek-2 öneri formlarının doldurularak Word formatında shgm.getat@saglik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektiği belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak değerlendirmeler erken dönem çalışmalarda değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada ilerleyen dönem mevzuat çalışmaları için katkı sunabileceği bilgisi paylaşıldı
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA
|30/10-04/11
|28.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|31/10-04/11
|4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|31/10-04/11
|44. Ulusal Hematoloji Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA