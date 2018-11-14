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Sağlık Bakanlığı göreve başlama işlemleri süresini uzattı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 13.11.2018 tarihinin 16.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verilmiştir." bilgisi kaydedildi
Sağlık Bakanlığı göreve başlama işlemleri süresini uzattı
14 Kasım 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde: 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası 25-26.10.2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları   https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Mezkûr ilan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Bu kapsamda taşra teşkilatına 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerincealınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

        Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananların ise başvuru evrakını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına aynı usule göre elden teslim etmeleri gerekmektedir.

        Bu çerçevede;

1Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 02/11/2018 - 16/11/2018 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte en geç 16/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar taşra teşkilatına yerleşen hak sahiplerince; yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Merkez teşkilatına yerleşen hak sahipleri ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir.

2- 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, hak sahiplerinin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5-Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir.

6-Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

7- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını  tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

8- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

10- İl Sağlık Müdürlüklerince alınan başvurular ve eki belgeler yerleşmeye hak kazanan hak sahibinin yerleştiği unvanına ve statülerine (engelli, eski hükümlü, terör mağduru) göre tefrik edilecek olup, eksiksiz bir şekilde 17-22/11/2018 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecek memur eliyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına imza karşılığında teslim edilecektir.

11Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

       Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir. Bunların yerine asil hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra ilan edilecek usule göre yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup boş kalan yerlere yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama yapılacaktır. Bu sebeple belirtilen başvuru tarihleri arasında ikinci bir ilana kadar yedek hak sahiplerinden evrak kabulü yapılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi personel

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