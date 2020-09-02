Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı

Dünyada 25.6 milyona bulaşan, 855 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün bulaşmasından korkan vatandaşlar, grip ve zatürre aşısı yaptırmak için sıraya girdi. Uzmanlar, aşılara talebin anormal şekilde arttığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı da 65 yaş üzeri kişiler, böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker, astım, kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arası aspirin kullananlar ile hamilelerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini açıkladı

Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgını nedeniyle önemi daha da artan grip ve zatürre aşısına talep arttı. Vatandaşlar virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından korumasa da önlem olarak özellikle grip aşısı yaptırmak için eczanelere akın etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Bu bilgilendirmede, 65 yaşından ileri yaştaki kişilerin, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlı olduğu belirtildi. Yaşlıların grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebildiklerine işaret eden bakanlık, 65 yaş üzeri kişilerin, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı olanların, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ile hamilelerin mutlaka aşı yaptırmaları önerdi. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda gribin bir anda zatürre hastalığına dönüşebileceğine dikkat çekti.