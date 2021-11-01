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Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Asistanlara 3 günde 1'den fazla nöbet yazılmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yönetmeliklere uygun yürütülmesini talep etti.
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Asistanlara 3 günde 1'den fazla nöbet yazılmayacak
01 Kasım 2021 17:55 -
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“Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri” başlıklı resmî yazı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.” hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde “Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.” hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, ilinizin Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Anahtar Kelimeler:

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People
15
1) Muzaffer Hekim (Emekli )
01.11.2021 20:50:41
Bırakın bu popülist lafları, yılın her ayı ayın her günü 7/24 nöbetçi olan hekimler var. Güya kanunen yasak ama kraldan çok kralcı yöneticiler tarafından hakları gasp edilen hekimler var. Onların da ölmesi mi lazım, twitter da TT olmadan bir şey değişmez mi? Sanki yıllardır yaşananları ilk defa duyuyormuş gibi davranmayın.

Tek çözüm var, hekimler birlik olacak İŞ BIRAKACAK! Ama nerede...
People
2
2) Asım (Doktor )
01.11.2021 20:21:59
Herkes makamı mevkisi ne olursa olsun kanunlara yönetmeliklere uysa idi sorun Olmazdı. Sakın ola iki ayrı asistan nöbeti hazırlayıp biri kanunlara uygun, diğeri ayda 15 nöbet yazılı yasa dışı liste olmasın. Yukarıda Allah var. O herşey görüyor, biliyor. Alllah yarına bırakırda, yanına bırakmaz. Son söz: Allah 'ın men (yasaklandığını) yapma! Devletin men ettiğini (yasaklandığını) yapma!
Saygılarımla
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