Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri için illere yazı gönderdi
Sağlık-Sen'in Danıştay'a açtığı davanın kazanılmasına istinaden acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin sahada uygulanmasına başlanıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ildeki ilgili kurumlara gönderilen yazıda, ödemenin yapılması talimatı verildi
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri için illere yazı gönderdi
01 Kasım 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri konusunda, Danıştay 12. Dairesi, idareyi haksız bulmuştu. Danıştay’ın bu kararına rağmen Bakanlık’tan kurumlara yazılı talimat gitmediği için Türkiye genelinde ödeme noktasında sorunlar yaşanıyordu. 

Sağlık-Sen yönetimi, konuyu, Sağlık Bakanlığı Ekim 2019 Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında gündeme getirerek bir an önce ödemenin yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Bakanlık harekete geçerek yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi için illere yazı gönderdi. Sağlık-Sen'in web sitesinde yer alan habere göre Bakanlığın kurumlara gönderdiği yazı sonrası acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarının yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti almalarının önündeki engel kalkmış oldu.

Danıştaydan sağlık çalışanları için karar: Ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri ödenecek 

DURMUŞ: UYGULAMANIN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALKTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin sahaya yansıtılma kararını değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Danıştay, açtığımız davada bizi haklı bularak acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmesine karar vermişti. Ancak Danıştay’ın kararına rağmen sahada uygulama noktasında sorunlar yaşandı. Söz ile talimat verildiği için bazı kurumlar kararı uygulamıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı sonrası uygulamanın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış oldu. İlgililere, duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanları artık emeğinin karşılığını alabilecek. Bu kazanım başta sağlık çalışanı arkadaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun.”  

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Nida (Dr)
01.11.2019 17:11:18
Acilde çalışan tüm hekimlere eşit oranda yüksek ücret ödenmeli. Kimisi sözleşmeli olarak aynı yerde aynı koşullarda çaılşan meslektaşından 4-5 bin tl fazla maaş alıyor. Çok büyük bir haksızlık bu
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Harvard Tıp Fakültesi kanser tarama testi trafik kazası gırtlak kanseri Arzu Tatlıpınar Yeditepe Üniversitesi Sağlık-Sen sağlık bakanlığı organ nakli beyin ölümü Alaattin yıldız milli ilaç yerli ilaç Vedat Fırat veteriner İsmail Sarıcan Türkiye Genom Projesi TÜSEB Ondokuz Mayıs Üniversitesi obezite YDUS ÖSYM gen tedavisi hemofili Ege Üniversitesi Kaan Kavaklı aydınlatılmış onam Atilla Arıncı Zorunlu Genel Sağlık Sigortası diş hekimi ydus yan dal uzmanlık sağlık bakanlığı ösym KPSS ÖSYM sağlık personeli Türk Tıp Dünyası Kurultayı recep tayyip erdoğan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sühan ayhan dijital hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.