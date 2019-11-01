Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri için illere yazı gönderdi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri konusunda, Danıştay 12. Dairesi, idareyi haksız bulmuştu. Danıştay’ın bu kararına rağmen Bakanlık’tan kurumlara yazılı talimat gitmediği için Türkiye genelinde ödeme noktasında sorunlar yaşanıyordu.

Sağlık-Sen yönetimi, konuyu, Sağlık Bakanlığı Ekim 2019 Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında gündeme getirerek bir an önce ödemenin yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Bakanlık harekete geçerek yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi için illere yazı gönderdi. Sağlık-Sen'in web sitesinde yer alan habere göre Bakanlığın kurumlara gönderdiği yazı sonrası acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarının yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti almalarının önündeki engel kalkmış oldu.

DURMUŞ: UYGULAMANIN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALKTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin sahaya yansıtılma kararını değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Danıştay, açtığımız davada bizi haklı bularak acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmesine karar vermişti. Ancak Danıştay’ın kararına rağmen sahada uygulama noktasında sorunlar yaşandı. Söz ile talimat verildiği için bazı kurumlar kararı uygulamıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı sonrası uygulamanın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış oldu. İlgililere, duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanları artık emeğinin karşılığını alabilecek. Bu kazanım başta sağlık çalışanı arkadaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun.”