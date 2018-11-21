Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışacak üniversitedeki hekimlerle 3 ay içinde sözleşme imzalanacak

MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yasalaşan sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren kanunla ilgili olarak “ Üniversiteler ile devlet hastanelerinin birlikte kullanımında yeni açılımlar sağlanmıştır. Birden fazla üniversite ile protokol yapılabilecektir. Hastanede görev yapan tıp doktoru öğretim üyelerinin önceliğine göre hizmet, eğitim ve araştırma sorumluluklarını güvence altına alacak bireysel sözleşmeler yapılabilecektir.” açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanı düzenlediği basın toplantısında yasalaşan kanun teklifine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca şu an akreditasyon anlaşması olan 21 üniversitede yer alan öğretim üyeleri ile ilgili olarak ‘Bundan böyle hastanede üniversitenin varolan kadrosu ile ayrıca eğitim nitelikleri dahil olmak üzere performansı belirleyip yeni dönemde sözleşmeye geçiyoruz. Şu anda işbirliği içinde olduğumuz varolan üniversitede yer alan öğretim üyeleri ile en geç 3 ay içerisinde geçilmek zorunda.” açıklamasında bulundu.

Bilime katkı bundan böyle daha önemli olacak

Fahrettin Koca sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Hem sağlık bilimleri üniversitesinin kadrosunda olup 53 hastanemizde çalışan öğretim görevlileri, asistan dahil öğretim elemanlarıyla hem de 21 üniversitenin yine hastanelerimizde çalışan öğretim elemanları, öğretim üyeleri varsa hemşire, ebe vb personeli ile de fakat çalışma usulleri ve eğitimdeki katkısı da sözleşmeye konarak yeni dönemde sözleşme yapılıyor olacak. Yani biz yeni dönemde bu hastanelerimizde üniversite kadrosunda çalışan kişilerle ilgili asgari olarak yapması gereken eğitim katkısını performansa bağlayan bir sözleşme dönemine geçiyoruz.

Biz bundan böyle işbirliği içinde olduğumuz üniversitelerin öğretim üyeleri eğitime katkısı ile performansa bağlanacak. Burada eğitime katkı anlamında yaptığı yayım, çalışma, patenti TÜBİTAK projesi vb bundan böyle önemli oluyor olacak. Bu da sözleşmeye bağlanacak. “



Akademisyenlere klinik çalışmalar için yeni sistem

Yapılan düzenlemenin öğretim üyesine katkısını değerlendiren Koca şunları kaydetti:

Öğretim üyesine katkı olarak; öncelikle eğitime katkısı olacak bunun yanında akademik ortamda yükselmesini kolaylaştıran bir unsura dönüyor olacak. Eğitimi performansa bağlıyoruz. İlave ücrete bağlıyoruz. Biz artık diyoruz ki Bu hastane ortamında klinik uygulama veya çalışma yapmak istiyorsanız. Haftanın bir günü bu ortamda çalışma yapmak istiyorum dediğinizde dört gün hasta bakan müdahalesini yapan ve bir gün ona o eğitim için imkan bulan ve bunu da performansa bağlayan bir sistem olacak.

Belirtmeliyim ki; eğitimin dışında kalan diğer hasta hizmetlerinden kaynaklı performanslarında bir değişiklik olamayacak. “