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Sağlık Bakanlığı hazırladığı rehberde favipiravir kullanımı ve riskleri değiştirdi
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.
Sağlık Bakanlığı hazırladığı rehberde favipiravir kullanımı ve riskleri değiştirdi
22 Mayıs 2021 17:39 -
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Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre:

Ankara - Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Kovid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.

Buna göre 12-15 yaş arası Kovid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek.

Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.

Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, ob ezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi favipravir

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