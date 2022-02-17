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Sağlık Bakanlığı: Her enjeksiyon uygulaması için yazılı onam alın
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü enjeksiyon ve damar yolu açma gibi küçük tıbbi uygulamalar da dahil bütün tıbbi işlemler için bilgilendirilmiş yazılı onam alınmasını ve bunların saklanmasını talep etti.
Sağlık Bakanlığı: Her enjeksiyon uygulaması için yazılı onam alın
17 Şubat 2022 14:18 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında resmi yazıda, enjeksiyon uygulamaları sonrasında sunulan hizmetin kusurlu olduğu iddiası ile Sağlık Bakanlığına açılan davaların hukuksal değerlendirmelerine yer verdi.

Bu davalarda, enjeksiyon yapılmadan önce bilgilendirilmiş onamın alınmamış olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat ödenmesine hükmedilmeye başlanılmış olduğu ifade edildi.

Yazıda, enjeksiyondan önce ilgililerin aydınlatılmış onamları alınması konusunda bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olduğu belirtilerek,  uygulamadan önce aydınlatılmış onam alınmaması nedeniyle açılan hizmet kusuru davalarında Sağlık Bakanlığı aleyhinde karar verildiği ve davacı kişilere Bakanlık tarafından tazminat ödendiği de belirtildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ileride herhangi bir dava durumu oluşmaması adına, enjeksiyon uygulaması öncesinde ilgililerden aydınlatılmış onam alınarak bu belgelerin sağlık kuruluşunda saklanması konusunda personelin bilgilendirilmesini talep etti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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People
26
1) Yaşar Bülent (Doktor)
17.02.2022 15:51:14
Aydınlatılmış onam iyice abartılmaya başlandı.Kişi kendi isteğiyle bir hastaneye girmişse , yapılması gereken temel girişimler için zaten onam vermiş demektir.Kimseye zorla bir şey yapılmıyor yaptırmak istemeyen,güvenmeyen hastaneden çıkar gider veya bana yapmayın der.Demiyorsa zaten onam vermiş demektir .Her seferinde onam alın demek ben en ufak açığına bakarım bulursam ceza veririm demektir.Bu şartlarda çoğu sağlık personeli çalışamaz..
People
5
2) hasan (dr)
17.02.2022 15:23:08
Yıllar önde kolunda damar, sinir eksisi nedeniyle gece 4 saat süren başarılı bir ameliyat yaptığım bir hastam kolunu iyi kullanmadığı için benden şikayetçi olmuştu. Avukat tutup hazırlık yaparken bir süre sonra kolu normal fonksiyonuna kavuşmuştu. Hastanın aşireti sinir tamirlerinin iyileşmesi için belli bir süre geçmesi gerektiğini anlayınca ve kolda iyileşince davadan vazgeçmişlerdi. Tabiatıyla aşiret olduklarından avukattan paralarını geri aldılar. Ancak, beni uzun süre yordular. Çok sevdiğim için mesleğimden vaz geçmedim, ama şimdi olsa galiba Almanya yolcusu olurdum. Hekimlik ülkemizde ateşten gömlek oldu. Bir enjeksiyonun bile sorun olması artık büyük cerrahi müdahalelerin riskini düşünün. Hasta yakınları arşivden onamları alıp yırtsalar neler olur kim bilir. Galiba hırsıza yol gösterir gibi oldum. Dürüst halkımız galiba onu da yapmaz, yapmaması için dua edelim. Aman dikkat! Bakanlık ödemeyi yapar ama hekime rücu eder. Her sağlık çalışanına oturduğu yerden hekim ünvanı verilmesini isteyen sendikacı galiba bunları bilmiyor. Bilse üyelerine ateşten gömlek giydirmez. Tabiatıyla hatalı her girişim suçtur, ancak, sırf onam nedeniyle ceza kesilmesi hoş değil. Hakimlerin hatalı bir girişim olup olmadığını göz önüne alması gerekirken sadece onama dikkat etmesi sözlü onamın da yetmemesi yazılı onam istenmesi basit bir aşı yapılmasını bile komplike hale getirir. Bu da sağlığı olumsuz etkiler. Yaslarımızın düzenlenerek önce hata olup olmadığının tespiti yapılmalıdır. Hata olmayan yararlı bir tıbbi uygulamadan ceza kesmek adil olmaz.
People
14
3) OPR (DR)
17.02.2022 15:16:14
SAYIN MEDİMAGAZİN SİZ HARİKASINIZ YA.. HEKİMLER GREVDE SİZ BİRİNCİ HEBERDE NE VERMİŞSİNİZ SİZİ TEBRİKLERLE KUCAKLIYORUM HEMDE SIMSIKI
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