Sağlık Bakanlığı: Her enjeksiyon uygulaması için yazılı onam alın

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında resmi yazıda, enjeksiyon uygulamaları sonrasında sunulan hizmetin kusurlu olduğu iddiası ile Sağlık Bakanlığına açılan davaların hukuksal değerlendirmelerine yer verdi.

Bu davalarda, enjeksiyon yapılmadan önce bilgilendirilmiş onamın alınmamış olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat ödenmesine hükmedilmeye başlanılmış olduğu ifade edildi.

Yazıda, enjeksiyondan önce ilgililerin aydınlatılmış onamları alınması konusunda bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olduğu belirtilerek, uygulamadan önce aydınlatılmış onam alınmaması nedeniyle açılan hizmet kusuru davalarında Sağlık Bakanlığı aleyhinde karar verildiği ve davacı kişilere Bakanlık tarafından tazminat ödendiği de belirtildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ileride herhangi bir dava durumu oluşmaması adına, enjeksiyon uygulaması öncesinde ilgililerden aydınlatılmış onam alınarak bu belgelerin sağlık kuruluşunda saklanması konusunda personelin bilgilendirilmesini talep etti.