Sağlık Bakanlığı HIMSS ile anlaşma yeniledi

T.C. Sağlık Bakanlığı "dijital" ve "kağıtsız" hastane kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hastanelerde IT kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Avrupa organizasyonu ile beş yıllık yeni bir işbirliğine imza attı. Anlaşma Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile HIMSS CEO’su Harold Wolf III arasında imzalandı. İmza törenine Sağlık Bakanlığından ve HIMSS organizasyondan yetkililer de katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Orlando şehrinde 11-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşen HIMSS’19 organizasyonunda yapılan protokol kapsamında hastanelerde tüm işlemlerin dijital ortama taşınarak hastanelerin kağıttan arındırılması, verilere zaman ve mekandan bağımsız erişim sağlanabilmesi, tanı ve tedavi hizmetlerine hız ve kalite kazandırılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, Orta Asya'daki sağlık bakanlıklarını ve sağlık sistemlerini bir araya getirerek, bölge coğrafyadaki ülkelerle işbirliğini sağlama amacı ile her yıl düzenlenen HIMSS Eurasia etkinliğine olan desteğini yineledi ve HIMSS 'Topluluk Danışma Kurulu'nda temsil ile kurulan HIMSS Türk Komitesinin öncüsü olmayı kabul etti.

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Son yıllarda hastanelerimizin dijital dönüşümüyle elde ettiklerimizle gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, hastanelerimizi HIMSS’nin dünya genelinde göze çarpan EMRAM modellerini kullanarak dijital hale getirme konusundaki taahhüdümüzü pekiştiriyor.” dedi.

HIMSS ve Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonu ve uygulamasında yıllardır yakın temas halinde çalıştığını ifade eden HIMSS Başkanı ve CEO’su Hal Wolf III ise, “HIMSS, Türkiye'deki kamu hastanelerinin eşi benzeri görülmemiş başarılarına değer verdiği için ilişkimizi sürdürme ayrıcalığına sahibiz. Vatandaşlarına ve çevresindeki etki alanlarındaki pek çoğuna olağanüstü sağlık getirmek için stratejilerine olan desteğimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.” diye konuştu.

HIMSS’19 ayrıca Sağlık Bakanlığı projeleri, dijital dönüşüm kapsamında Sağlık Bakanlığı hastanelerinin EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 almasının önemi ve bu başarıların hikayeleri organizasyona katılan Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına Eray Özcan, Yaşar Alper Özkaya ile HIMSS Analitik Türkiye adına HIMSS Türkiye Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker Köse tarafından katılımcılara aktarıldı. e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Teletıp Sistemi, hastanelerin dijitalleşme süreci gibi konularda sunumlar yapılırken, katılımcı Türk şirketler yapılan toplantılarla sağlık bilişimi alanında sistemlerini tanıtma imkanı buldu.

2013 yılında, HIMSS EMRAM Seviye 6 olarak sertifika alan 1 hastane ile başlayan projede, 2018 yılı itibariyle toplam 169 hastane HIMSS EMRAM Seviye 6 sertifikası aldı. İptallerle birlikte 162 rakamına erişen Türkiye, Avrupa’da en fazla seviye 6 hastanesine sahip olan ülke konumuna geldi. Avrupa’da 31 hastane Seviye 6’ya ulaşmışken, ülkemizin sahip olduğu hastane sayısı Avrupa’nın yaklaşık 5 katına ulaşmış oldu.

Seviye 6 sürecini benimsemiş ve dijitalleşmeyi tüm hastanesinde uygulamayı gerçekleştirebilmiş Seviye 7 sertifikasına, ülkemizin dahil olduğu Avrupa bölgesinde 7 hastane sahip ve bunların 2’si ülkemizde bulunuyor. Tire Devlet Hastanesi 2016 yılında, Yozgat Şehir Hastanesi ise 2018 yılında Seviye 7 olarak derecelendirildi. Hatta Yozgat Şehir Hastanesi 2018 yılında güncellenen EMRAM kriterlerine göre değerlendirilerek Avrupa bölgesinin yeni kriterlere göre ilk Seviye 7 hastanesi olarak tanınmaya hak kazandı.

Dünyanın en büyük bilişim etkinliği olan HIMSS’19 organizasyonunda ayrıca HIMSS Eurasia Etkinlik Direktörü Beşir Kemal Şahin, 23 ülkeden katılımcıların yer aldığı Avrasya bölgesinin en büyük ve vizyoner sağlık teknolojileri ve bilişimi etkinliği olan HIMSS Eurasia ile ilgili lansman ve duyuru faaliyetlerini gerçekleştirdi.