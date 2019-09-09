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Sağlık Bakanlığı hizmet gruplarını güncelledi
Sağlık Bakanlığı Eylül - Ekim Bölge Hizmet Gruplarının güncellemelerini yayımladı
Sağlık Bakanlığı hizmet gruplarını güncelledi
09 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019 Eylül - Ekim Bölge Hizmet Gruplarının güncellendiği belirtildi. 

Uzman doktor,  pratisyen doktor, uzman diş hekimi, diş hekimi, eczacılar için güncellenen grupların yayımlandığı bildiride; ataması sınav yolu ile yapılanlara da yer verildi. 

Güncellenen gruplara şu şekilde:
Uzman Tabip
Tabip
Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı
Ataması Sınav Yolu ile Yapılanlar

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi hizmet grubu

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