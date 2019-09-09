Sağlık Bakanlığı hizmet gruplarını güncelledi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019 Eylül - Ekim Bölge Hizmet Gruplarının güncellendiği belirtildi.
Uzman doktor, pratisyen doktor, uzman diş hekimi, diş hekimi, eczacılar için güncellenen grupların yayımlandığı bildiride; ataması sınav yolu ile yapılanlara da yer verildi.
Güncellenen gruplara şu şekilde:
Uzman Tabip
Tabip
Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı
Ataması Sınav Yolu ile Yapılanlar
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR
|19/09-22/09
|16. Ege Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|İZMİ