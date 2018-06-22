Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı nakil ilanını yayımladı

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU

2018 YILI TEMMUZ DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 20.07.2018 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent

Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya

/ANKARAadresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1. İstihdam Planlama Komisyonu'nun 08.06.2018 tarihinde yapılan toplantısında 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin

göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

3. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecektir. b)Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar

aynı il ve iller arası müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

4. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

5. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY' sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

6. a) 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık

hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur olarak atanan personelden kura son başvuru tarihiitibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlığımız ve mülga bağlı kuruluş kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.

b) 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza devredilen personelin kura son başvuru tarihi itibariyle bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.

7. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

8. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2018 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

9. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

10. Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

12. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 2. fıkrası ile 19, 20 ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.

13. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 ve 26. Maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

14. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

15. a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

16. Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışanlar ve 4/B'li sözleşmeli çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

17. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY'si devam edenlerin başvuruları kabul

edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY' si bitenlerin ilgili İl

Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

18. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 03.07.2018 Salı -16.07.2018 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

19. Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; 'Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak' ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY' si devam edenlerin kura başvuruları kabul

edilmeyecektir.

Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden yukarıdaki

şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri

silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

20. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

21. Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.

2018 YILI TEMMUZ DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ